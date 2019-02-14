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MHK'da toplu istifa
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MHK'DA TOPLU İSTİFA

MHK'da toplu istifa

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, istifalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na verdi.

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İstifa edeceğini daha önce açıklayan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ve yönetim kurulu üyeleri istifa dilekçelerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda verdi.

Başkan Yusuf Namoğlu 14 Şubat tarihli dilekçesinde istifaen görevden ayrıldığını açıklarken, tüm yönetim kurulu üyeleri bugün son kez görev yapıp 22. haftanın hakemlerini açıkladıktan sonra istifalarını sundu ve Riva'dan ayrıldı.

Olağanüstü durum sonrası MHK'nin tüm kurulları ve temsilcilikleri, atanacak yeni başkan sonrası belli olacak.

Yusuf Namoğlu başkanlığında şu isimler görev yapıyordu: Bedri Dölkeleş (Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi), Serdar Tatlı (İcra Kurulu Üyesi), Metin Tokat, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu, Ahmet Erdoğan.

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