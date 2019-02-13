Fenerbahçe'nin galibiyeti Rus basınında geniş yer buldu

Sarı lacivertlilerin galibiyeti için Sport-Express şu ifadeleri kullandı:

"Zenit, Avrupa Kupaları kapsamında İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayan 5'inci Rus kulübü oldu. St. Petersburg takımı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldular. Ruslar, İstanbul'da sarı lacivertlileri hiç yenemediler."

Sports.ru: Zenit altı maçtan dördünde kaybetti

Sports.Ru, Fenerbahçe'nin Zenit'i Islam Slimani'nin 21'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası, "Zenit UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1:0 mağlup oldu. St. Petersburglu kulüp bu sezon deplasmanda şanssızlığını sürdürüyor. Takım 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Maçların sonuçlarında 3:11'lik fark var. Zenit evinde ise 5 maçı da kazandı" ifadelerini kullandı.

Russıan.rt: Fenerbahçe'nin zafer golü Slimani'den

Russian.Rt, Zenit'in mağlubiyetini ise şöyle değerlendirdi:

"İstanbul'da Fenerbahçe ve Zenit takımları arasında Şükrü Saraçoğlu'nda düzenlenen karşılaşma ev sahibinin 1-0'lık galibiyeti ile sonlandı. Fenerbahçe'ye zafer golünü Islam Slimani getirdi. Zenit penaltıda skoru eşitleme imkanını elinden kaçırdı. Bir sonraki maç 21 Şubat'ta St. Petersburg'da."

Rsport: Yeniler altından kalkamadı: Zenit Fenerbahçe'ye mağlup oldu

Rövanş mücadelesi öncesinde avantajın Fenerbahçe'de olduğuna vurgu yapan Rsport, "Zenit UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde İstanbul'da deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Maçın rövanşı 21 Şubat'ta St. Petersburg'da gerçekleşecek" açıklamalarına yer verdi.