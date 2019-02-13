"Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi" tamamlandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2017 yılında vefat eden "Cep Herkülü" unvanlı olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adının yaşatılacağı spor kompleksinin yapımı tamamlandı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle inşa edilerek açılışa hazır hale getirilen tesis, faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olacak.

Çevre düzenlemesinde son çalışmaları süren "Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi", 7 bin 919 metrekare bina taban alanı, 22 bin 515'i inşaat alanı olmak üzere 34 bin metrekarelik alanda yapıldı.

Tesis bünyesinde 2 bin 500 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonunun yanı sıra yarı olimpik yüzme havuzu, jimnastik salonu, bireysel oyun salonları, fitness merkezi, hamam-sauna, squash salonu, toplantı salonu, ofisler, yayın odası, basın birimi, kafeterya, gençlik merkezi, zeka oyunları işliği, bilgisayar işliği, müzik işliği, plastik sanatlar işliği, folklor-resim işliği ve fotoğraf odası bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bu spor kompleksinin, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirtti.

"Yıldırımlı çocukların ve gençlerin, milli maçlarla beraber uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek bu tesiste sporla ilgilenecek olmaları, bizleri geleceğin şampiyonlarının buradan çıkacağı hususunda umutlandırıyor. 250 bin genç nüfusu barındıran şehrimizde evlatlarımızı sağlıklı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için büyük fiziki mekanlara ihtiyacımız vardı. Yalnızca Yıldırımlı değil, Bursa'daki tüm çocuklarımız ve gençlerimize doğrudan hitap eden Türkiye'nin en büyük spor kompleksini Yıldırım'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."