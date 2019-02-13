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Yusuf Namoğlu istifa sürecini anlattı
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YUSUF NAMOĞLU İSTİFA SÜRECİNİ ANLATTI

Yusuf Namoğlu istifa sürecini anlattı

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini bırakan Yusuf Namoğlu, istifa sürecini anlattı. Namoğlu, YARIN sabah itibarıyla görevinden ayrılmış olacağını söyledi.

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Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu, bu süreçte yaşananları NTV'ye anlattı.

İstifa etmeyi devre arasında düşündüklerini söyleyen Namoğlu, Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrasında bırakma kararı aldıklarını ifade etti.

"Monitöre bakıp yanlış karar verilmesini hazmedemeyiz"

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'ün kendi dönemlerinde FIFA Kokartı taktığını belirten Yusuf Namoğlu, "Monitöre bakıp yanlış karar vermesi bizim hazmedeceğimiz olaylardan değildi. Kendisine de söyledik. Bu ve buna benzer hakem arkadaşların yaptığı hatalar, bizi bu noktaya getirdi" dedi.

Adaletli bir insan olduğunu ifade eden Namoğlu, "İnsan olarak hata yaptık ancak hiç kimseyi kayırmadık. Hep dürüst davrandık" şeklinde konuştu.

"Koltuk için hiç direnmedim, kendi isteğimle bıraktım"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i arayarak görevi bırakacağını söylediğini belirten Yusuf Namoğlu, "Federasyon yönetiminden bize böyle bir istek gelmedi. İsmimiz yıpranmaya başladı. Koltuk adına hiç direnmedim, kendi isteğimle bıraktım" cümlesini kullandı.

VAR sisteminin oturması için 1 yıl mücadele ettiklerini belirten Namoğlu, "Maalesef bazı hakem arkadaşlar monitöre gitmelerine rağmen yanlış karar verdi. Sorunca, pozisyonu ben böyle yorumladım diye cevap verdiler" dedi.

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