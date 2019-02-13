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Bucaspor'da üçüncü Eriş dönemi
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BUCASPOR'DA ÜÇÜNCÜ ERİŞ DÖNEMİ

Bucaspor'da üçüncü Eriş dönemi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kurtuluş barajının 7 puan gerisinde son sırada bulunan Bucaspor, Tolga Doğantez'in yerine teknik direktörlük görevine Levent Eriş'i getiridi.

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Levent Eriş'in imza töreninde Asbaşkan Mehmet Sevinç de hazır bulundu.

Sarı-lacivertlilerde daha önce 2 farklı dönemde teknik direktörlük yapan Eriş, son olarak bu sezon ilk yarıda Fethiyespor'u çalıştırmıştı.

Levent Eriş, Yüksel Kepoğlu, Algun Erdem ve Tolga Doğantez'den sonra bu sezon Bucaspor'un dümenine geçen 4'üncü teknik direktör oldu.

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