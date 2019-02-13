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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı
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SÜPER LİG'DE 22. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

15 Şubat Cuma:

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

16 Şubat Cumartesi:

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus

17 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: Serkan Tokat

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray:Ali Palabıyık

18 Şubat Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
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