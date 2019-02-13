Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
15 Şubat Cuma:
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
16 Şubat Cumartesi:
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus
17 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: Serkan Tokat
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray:Ali Palabıyık
18 Şubat Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
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