Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
15 Şubat Cuma:
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka
16 Şubat Cumartesi:
13.30 Hatayspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler
13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: Sinan Dereci
16.00 Altay-Boluspor: Erkan Engin
17 Şubat Pazar:
16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep: Bülent Birincioğlu
16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: Caner Ak
19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Özgüç Türkalp
18 Şubat Pazartesi:
19.00 Eskişehirspor-Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
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