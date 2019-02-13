Halkbank için "Tamam-devam" maçı

CEV Denizbank Voleybol Şampiyonlar Liginde gruptan çıkma şansını sürdüren Halkbank ANKARA, beşinci maçını yarın (14 Şubat, Perşembe) Belçika’da Knack Roeselare takımı ile yapacak.
Türkiye saati ile 22:30’da başlayacak müsabaka Schiervelde ROESELARE Spor Salonunda oynanacak. Maçın hakemleri Marc Bloemhard (Hollanda) ve Harald Sodja (Avusturya).
A Grubundaki dört maç sonunda Halkbank 5 puanla ikinci, Roeselare ise 3 puanla son sırada yer alıyor.
Gücümüze inanıyoruz
Halkbank’ın deneyimli oyuncularından Arslan Ekşi’nin müsabaka ile ilgili düşünceleri şöyle:
“Bu maç bizim için, ‘Tamam ya da devam’ anlamı taşıyor. Bir üst tura yükselmek istiyorsak, Ankara’ya kesinlikle üç puanla dönmemiz gerekiyor.
Takım olarak karşılaşmaya odaklandık, hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Bence hazır durumdayız. Rakibimiz uzun süredir aynı sistemle bir arada oynayan dinamik bir ekip, onları iyi tanıyoruz. Zaten herhangi bir spor dalında ‘Şampiyonlar Ligi’ oynuyorsanız, rakipleriniz belli bir gücün üstündedir ki, takım olarak bunun da bilincindeyiz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Ama biz de gücümüze inanıyoruz. Belçika’dan galibiyetle ayrılıp şansımızı son maça bırakmak istiyoruz” diyerek düşüncelerini açıkladı.
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