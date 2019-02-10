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Kemal Özdeş: "Taraftarımızın desteği ile kazandık"
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KEMAL ÖZDEŞ: "TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İLE KAZANDIK"

Kemal Özdeş: "Taraftarımızın desteği ile kazandık"

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendikleri maçı değerlendirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, zor bir zamanda önemli bir maç kazandıklarını söyledi.

Taraftara teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Taraftarımız hafta içinde tesislerimize gelerek pankartlarla bize çok güzel enerji verdi. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İlk 15 dakika stresten baskılı olamadık. Ardından golleri bulunca enerjimizi gösterdik. Doğru paslar, doğru tercihler yapsaydık 3. golü bulabilirdik. Kötü zamanda golü yedik. İkinci yarıda kontrataklarla oynadık. Yine tercihler ve yanlış paslar nedeniyle farkı açamadık. Rakip beraberlik golünü attığında ardından yarı alanına çekildi. Bulduğumuz golle çok önemli bir galibiyet elde ettik. Sıralama açısından çok önemli bir 3 puan. Bundan sonra kalan maçlarda çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kayserispor deplasmanında da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

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