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Emiliano Sala unutulmadı
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EMİLİANO SALA UNUTULMADI

Emiliano Sala unutulmadı

Nanteslı futbolcular, Nimes ile oynadıkları maçta uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli Emiliano Sala'nın adını taşıyan siyah formalar giydi.

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Fransa 1. Futbol Ligi'ndeki (Ligue 1) Nantes-Nimes maçında, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli Emiliano Sala unutulmadı.

Nantes taraftarı ve futbolcuları, Manş Denizi'nde enkazı bulunan uçakta cansız bedenine ulaşılan takımın eski oyuncusu Sala'yı Nimes karşılaşmasında andı.

Beaujoire Stadı'ndaki karşılaşma öncesi stadın etrafına Sala için çiçekler bırakıldı.

Nantes'ın evinde Nimes'e 4-2 yenildiği lig karşılaşmasının başlama vuruşu öncesinde tüm stat uzun süre alkış tutarak Sala'yı andı. Sala için pankart ve Arjantin bayrakları açılan tribünlerde tezahüratlar yapıldı.

Ev sahibi takımın tüm futbolcuları, Nimes maçına Sala yazılı siyah formalarla çıktı.

Tribünlerde 9 numara koreografisi yapan taraftarlar, mücadelenin 9. dakikasında alkışlarla Sala adına tezahüratta bulundu.

Forma numarası 9 olan Sala anısına mücadelenin tüm biletleri 9 avroya satıldı.

Daha önce de Emiliano Sala'nın 9 numaralı forması, Nantes Kulübü tarafından emekliye ayrılmıştı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff City, Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti. Sala'yı taşıyan uçak, Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru 22 Ocak'ta yola çıkmış ve Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

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