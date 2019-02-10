Denizlispor 1 - Altınordu 0
Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında Denizlispor ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 1-0 kazandı.
Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz (79' Gökhan Süzen), Furkan Şeker, Abdülkerim Bardakçı, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Burak Çalık (90' Seddar Karaman), Marc Kibong Mbamba, Recep Niyaz, Deniz Vural (77' Burak Altıparmak), Mehmet Akyüz
Teknik Direktör:
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Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Berkay Samancı (79' Alican Özfesli), Mehmet Murat Uçar (79' Hüseyin Atakan Üner), Okan Derici (46' David Kılınç), Sefa Yılmaz, Muhammed Mert, Anıl Koç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 65: Burak Çalık (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 29: Marc Kibong Mbamba (Denizlispor), DK 32: Sefa Yılmaz (Altınordu), DK 56: Kerem Can Akyüz (Denizlispor), DK 58: Deniz Vural (Denizlispor), DK 71: Kerim Alıcı (Altınordu), DK 90: Adam Stachowiak (Denizlispor), DK 90: Furkan Şeker (Denizlispor)
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