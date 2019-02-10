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Galatasaray 3 - Trabzonspor 1
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GALATASARAY 3 - TRABZONSPOR 1

Galatasaray 3 - Trabzonspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

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Galatasaray 3 - Trabzonspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Martin Linnes, Marcao, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli (83' Yunus Akgün), Ryan Donk, Younes Belhanda (89' Emre Akbaba), Badou Ndiaye (86' Selçuk İnan), Henry Onyekuru, Mbaye Diagne

Teknik Direktör:

Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure (46' Abdulkadir Parmak), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 20: Mbaye Diagne (Galatasaray), DK 30: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 44: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 51: Younes Belhanda (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 8: Mbaye Diagne (Galatasaray), DK 18: Arda Akbulut (Trabzonspor), DK 62: Ryan Donk (Galatasaray), DK 75: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 80: Martin Linnes (Galatasaray)

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