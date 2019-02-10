Galatasaray 3 - Trabzonspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Martin Linnes, Marcao, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli (83' Yunus Akgün), Ryan Donk, Younes Belhanda (89' Emre Akbaba), Badou Ndiaye (86' Selçuk İnan), Henry Onyekuru, Mbaye Diagne
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Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure (46' Abdulkadir Parmak), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 20: Mbaye Diagne (Galatasaray), DK 30: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 44: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 51: Younes Belhanda (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 8: Mbaye Diagne (Galatasaray), DK 18: Arda Akbulut (Trabzonspor), DK 62: Ryan Donk (Galatasaray), DK 75: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 80: Martin Linnes (Galatasaray)
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