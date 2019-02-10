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Gençlerbirliği, Erkan Sözeri ile "Devam" dedi
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GENÇLERBİRLİĞİ, ERKAN SÖZERİ İLE "DEVAM" DEDİ

Gençlerbirliği, Erkan Sözeri ile "Devam" dedi

Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu, acil durumu toplantısı yaparak birtakım önemli kararlar aldı.

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Spor Toto 1. Lig’de devre arasına lider olarak giren ancak ikinci yarının ilk 4 haftasında aldığı üst üste mağlubiyetler nedeniyle avantajını kaybeden Gençlerbirliği’nde yönetim kurulu acil durum toplantısı yaptı.

Hacettepe’nin Amedspor ile oynadığı karşılaşmayı Ostim Stadyumu’nda izleyen Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, bu maçın ardından yönetim kurulu üyelerini İlhan Cavcav tesislerine çağırıp son durumu masaya yatırdı.

Bu toplantının ana maddesinde, 4 maç üst üste mağlubiyet ile sahadan ayrılan takımın durumu ve teknik direktör Erkan Sözeri’nin geleceğinin masaya yatırılmasının yer aldığı öğrenildi.

Sözeri ile devam

Saatler süren toplantının ardından Başkan Murat Cavcav ve ekibinin Erkan Sözeri ile yola devam etme kararı aldığı bildirildi.

Bu kritik yönetim kurulu toplantısında, Osmanlıspor’a ve son dönemde kaybedilen maçların, teknik ve taktik hatalardan değil, birtakım bireysel hatalar sonucunda takımın sahadan mağlubiyetle ayrıldığı konusunun ağır bastığı ifade edildi.

Öte yandan, Murat Cavcav ve ekibi, geçen sezon 5 maç üst üste kaybedilen maçların sonrasında da o dönem takımın başında yer alan Ümit Özat ile yolları ayırmıştı.

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4
GB
10 Şubat 201921:08
Bireysel hataymış. 4 adet 90 dakikanın hepsi (5. maç da kupa maçı) bireysel hata olabilir mi ? Bu bireyler bu kadar hata yapıyorsa başarısızlık geneldir genel futbol cahilleri...
3
Şaka gibi
10 Şubat 201921:04
Gerçekten bu yönetimden bir halt olmaz. Takım iyice dibi görmeden bırakmayacak anlaşılan. Haftaya Elazığ yensin iyice kendinize gelirsiniz
2
Bir daha takımı izlemeye gitmeyeceğim
10 Şubat 201920:59
Yemin olsun ki. Erkan Sözeri gidene kadar bir daha maça gitmeyeceğim! Maçlar bireysel hatalardan dolayı kaybedilmedi!!! Yanlış taktik ve yanlış futbolcu seçiminden dolayı kaybedildi!!! Hala bunu anlamayan bir yönetim ile mümkün değil bu takım süper lige çıkamaz!!!
1
Mali
10 Şubat 201920:23
Topculara para ödenmiyor,kasada para kalmadı dedikoduları doğru mu ? Bunun araştırılması lazım ciddi ciddi
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