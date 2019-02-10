Gençlerbirliği, Erkan Sözeri ile "Devam" dedi

Spor Toto 1. Lig’de devre arasına lider olarak giren ancak ikinci yarının ilk 4 haftasında aldığı üst üste mağlubiyetler nedeniyle avantajını kaybeden Gençlerbirliği’nde yönetim kurulu acil durum toplantısı yaptı.
Hacettepe’nin Amedspor ile oynadığı karşılaşmayı Ostim Stadyumu’nda izleyen Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, bu maçın ardından yönetim kurulu üyelerini İlhan Cavcav tesislerine çağırıp son durumu masaya yatırdı.
Bu toplantının ana maddesinde, 4 maç üst üste mağlubiyet ile sahadan ayrılan takımın durumu ve teknik direktör Erkan Sözeri’nin geleceğinin masaya yatırılmasının yer aldığı öğrenildi.
Sözeri ile devam
Saatler süren toplantının ardından Başkan Murat Cavcav ve ekibinin Erkan Sözeri ile yola devam etme kararı aldığı bildirildi.
Bu kritik yönetim kurulu toplantısında, Osmanlıspor’a ve son dönemde kaybedilen maçların, teknik ve taktik hatalardan değil, birtakım bireysel hatalar sonucunda takımın sahadan mağlubiyetle ayrıldığı konusunun ağır bastığı ifade edildi.
Öte yandan, Murat Cavcav ve ekibi, geçen sezon 5 maç üst üste kaybedilen maçların sonrasında da o dönem takımın başında yer alan Ümit Özat ile yolları ayırmıştı.
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