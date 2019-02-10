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Ostim'deki kritik maçta kazanan çıkmadı!
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OSTİM'DEKİ KRİTİK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI!

Ostim'deki kritik maçta kazanan çıkmadı!

Ostim Stadyumu'nda oynanan 2. Lig'deki kritik karşılaşmada, Hacettepespor evinde ağırladığı Amedspor ile 1-1 berabere kaldı.

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2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hacettepe Spor, Ostim Stadı’nda Amed Sportif’i ağırladı.

Hacettepe Spor ilk yarıdaki üstün oyununu korner organizasyonunda topla buluşan Rahmi Can’ın kafa golüyle taçlandırırken, ilk yarıyı da 1-0 ile önde kapadı.

İkinci yarıda da bariz üstünlüğü bulunan Hacettepe Spor girdiği sayısız gol fırsatlarından yararlanamadı. Amed Sportif, ender geliştirdiği ataklarda 64.dakikada Mansur Çalar ile durumu eşitledi.

Golün ardından oyunu tamamen rakip sahaya yığan Hacettepe Spor’un bir topu direkten dönerken, Amed Sportif kontra atakla gol aradı.

İki takımın da atakları sonuç vermeyince maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
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