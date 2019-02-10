Göztepe 3 - Alanyaspor 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında Göztepe ile Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 3-2 kazandı.
Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Cristian Titi, Lumor Agbenyenu, Yasin Öztekin, Celso Borges (80' Yoan Gouffran), Andre Castro, Serdar Gürler, Andre Poko (71' Alpaslan Öztürk), Deniz Kadah (82' Nabil Ghilas)
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Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas (90' Steven Caulker), Baiano, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Junior Fernandes (88' Josef Sural), Ozan Tufan (83' Taha Yalçıner), Papiss Cisse
Teknik Direktör:
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Goller: DK 20: Deniz Kadah (Göztepe), DK 31: Celso Borges (Göztepe), DK 42: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 74: Papiss Cisse (Alanyaspor), DK 89: Nabil Ghilas (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 28: Celso Borges (Göztepe), DK 33: Andre Poko (Göztepe), DK 44: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 54: Andre Castro (Göztepe), DK 61: Fabrice N'sakala (Alanyaspor), DK 64: Yasin Öztekin (Göztepe), DK 76: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 81: Serdar Gürler (Göztepe), DK 90: Beto (Göztepe)
Kırmızı Kart: DK 90: Serdar Gürler (Göztepe)
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