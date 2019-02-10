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İstanbulspor 2 - Adana Demirspor 0
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İSTANBULSPOR 2 - ADANA DEMİRSPOR 0

İstanbulspor 2 - Adana Demirspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında İstanbulspor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İstanbulspor 2-0 kazandı.

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İstanbulspor 2 - Adana Demirspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında İstanbulspor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 2-0 kazandı.

İstanbulspor: Alperen Uysal, Patrick Etoga, Ali Aytemur, Onur Ural, Tuncer Duhan Aksu, Murat Duruer (72' Eslem Öztürk), Halil Çolak (84' Arif Morkaya), Onur Ergün, Aldin Cajic, Halil İbrahim Sönmez (88' Görkem Güven), İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak (64' Levent Aycicek), Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç (77' Batuhan İşçiler), Tayyib Talha Sanuç, Süleyman Koç, Vedat Bora (54' Jonathan Legear), Berk Yıldız, Hamidou Traore, Joher Rassoul, Pote

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 77: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 87: Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: DK 30: Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor), DK 41: Vedat Bora (Adana Demirspor), DK 42: Aldin Cajic (İstanbulspor), DK 78: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 82: Kaan Kanak (Adana Demirspor), DK 83: Milan Mitrovic (Adana Demirspor), DK 90: Hamidou Traore (Adana Demirspor)

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