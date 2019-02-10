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Adanaspor 2 - Altay 3
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ADANASPOR 2 - ALTAY 3

Adanaspor 2 - Altay 3

Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında Adanaspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 3-2 kazandı.

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Adanaspor 2 - Altay 3

Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında Adanaspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 3-2 kazandı.

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Hakan Barış, Gökhan Sazdağı, Moussa Bagayoko, Claudiu Bumba (62' İhsan Uğur Göktaş), Ahmet Dereli (82' Eren Keleş), Famoussa Kone

Teknik Direktör:

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Ferhat Çulcuoğlu (46' Merter Yüce), Andreas Tatos, Hüsamettin Yener (64' İbrahim Akın), Helder Tavares, Marco Paixao, Leandro Kappel (90' İhsan Furkan Deniz)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 12: Claudiu Bumba (Adanaspor), DK 35: Gökhan Sazdağı (Adanaspor), DK 53: Helder Tavares (Altay), DK 75: Leandro Kappel (Altay), DK 84: Marco Paixao (Altay)

Sarı Kartlar: DK 31: Özgür Özkaya (Altay), DK 39: Gökhan Sazdağı (Adanaspor), DK 58: Özkan Taştemur (Adanaspor), DK 71: İhsan Uğur Göktaş (Adanaspor), DK 80: Hakan Barış (Adanaspor), DK 85: Marco Paixao (Altay), DK 90: Veli Kızılkaya (Adanaspor)

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