TFF 3. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından

TFF 3. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.
TFF 3. Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|
2. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|---------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|11
|6
|4
|35
|23
|12
|39
|2.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|21
|10
|7
|4
|28
|18
|10
|37
|3.
|ESENLER EROKSPOR
|21
|8
|10
|3
|34
|22
|12
|34
|4.
|VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|8
|10
|3
|29
|18
|11
|34
|5.
|HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
|21
|9
|7
|5
|26
|25
|1
|34
|6.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|21
|8
|8
|5
|42
|27
|15
|32
|7.
|DÜZCESPOR
|21
|8
|6
|7
|24
|20
|4
|30
|8.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|21
|7
|8
|6
|23
|22
|1
|29
|9.
|OFSPOR
|21
|7
|7
|7
|21
|19
|2
|28
|10.
|OSMANİYESPOR
|21
|7
|7
|7
|23
|25
|-2
|28
|11.
|YENİ ORDUSPOR
|21
|7
|6
|8
|27
|24
|3
|27
|12.
|KARŞIYAKA
|21
|6
|9
|6
|22
|25
|-3
|27
|13.
|ELAZİZ BELEDİYESPOR
|21
|6
|9
|6
|20
|30
|-10
|27
|14.
|ALİBEYKÖYSPOR
|21
|6
|6
|9
|26
|30
|-4
|24
|15.
|ADIYAMAN 1954
|21
|5
|7
|9
|21
|29
|-8
|22
|16.
|PAZARSPOR
|21
|4
|8
|9
|18
|26
|-8
|20
|17.
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