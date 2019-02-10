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TFF 3. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından
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TFF 3. LİG'DE 21. HAFTA MAÇLARININ ARDINDAN

TFF 3. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından

TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı.

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TFF 3. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.

TFF 3. Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
  ------------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 20  13  37  17  20  43 
2.  HEKİMOĞLU TRABZON 20  12  27  11  16  43 
3.  NAZİLLİ BELEDİYESPOR 19  31  17  14  36 
4.  TİRE 1922 20  27  19  35 
5.  YOMRASPOR 20  26  21  31 
6.  ERGENE VELİMEŞESPOR 20  27  19  30 
7.  ŞİLE YILDIZSPOR 19  32  24  28 
8.  BATMAN PETROLSPOR 20  25  25  28 
9.  KOZAN BELEDİYESPOR 20  17  15  26 
10.  ARTVİN HOPASPOR 19  19  17  25 
11.  KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 20  27  32  -5  25 
12.  GEBZESPOR 20  22  28  -6  21 
13.  ERZİN BELEDİYESPOR 20  10  22  27  -5  19 
14.  SİLİVRİSPOR 20  11  15  22  -7  19 
15.  ERBAASPOR 19  15  20  -5  18 
16.  BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 20  11  18  31  -13  17 
17.  KÖRFEZSPOR 20  17  51  -42 

2. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
  ---------------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 21  11  35  23  12  39 
2.  ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 21  10  28  18  10  37 
3.  ESENLER EROKSPOR 21  10  34  22  12  34 
4.  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 21  10  29  18  11  34 
5.  HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 21  26  25  34 
6.  KIZILCABÖLÜKSPOR 21  42  27  15  32 
7.  DÜZCESPOR 21  24  20  30 
8.  SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 21  23  22  29 
9.  OFSPOR 21  21  19  28 
10.  OSMANİYESPOR 21  23  25  -2  28 
11.  YENİ ORDUSPOR 21  27  24  27 
12.  KARŞIYAKA 21  22  25  -3  27 
13.  ELAZİZ BELEDİYESPOR 21  20  30  -10  27 
14.  ALİBEYKÖYSPOR 21  26  30  -4  24 
15.  ADIYAMAN 1954 21  21  29  -8  22 
16.  PAZARSPOR 21  18  26  -8  20 
17. 
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