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Atiker Konyaspor 1 - Evkur Y.Malatyaspor 1
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ATİKER KONYASPOR 1 - EVKUR Y.MALATYASPOR 1

Atiker Konyaspor 1 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında Atiker Konyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Atiker Konyaspor 1 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında Atiker Konyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Abdou Traore (69' Ali Çamdalı), Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner (56' Moryke Fofana), Marko Jevtovic (79' Mustapha Yatabare), Deni Milosevic, Adis Jahovic

Teknik Direktör:

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Bülent Cevahir, Arturo Mina, Issam Chebake, Mitchell Donald, Murat Yıldırım, Danijel Aleksic, Guilherme Marques (62' Aboubakar Kamara), Thievy Bifouma (73' Ahmed Ildiz), Adem Büyük (82' Ömer Şişmanoğlu)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 74: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor), DK 85: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Marko Jevtovic (Atiker Konyaspor), DK 45: Petar Filipovic (Atiker Konyaspor), DK 65: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 72: Aboubakar Kamara (Evkur Y.Malatyaspor), DK 75: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), DK 76: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 85: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor), DK 85: Fabien Farnolle (Evkur Y.Malatyaspor), DK 87: Ali Turan (Atiker Konyaspor)

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