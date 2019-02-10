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Boluspor 1 - Afjet Afyonspor 1
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BOLUSPOR 1 - AFJET AFYONSPOR 1

Boluspor 1 - Afjet Afyonspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında Boluspor ile Afjet Afyonspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Boluspor 1 - Afjet Afyonspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında Boluspor ile Afjet Afyonspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Matic Fink, Ufuk Budak, Burak Bekaroğlu, Chukwuma Akabueze (81' Batuhan Altıntaş), İshak Çakmak, Mustafa Durak, Vukadin Vukadinovic (70' Guido Kocer), Bilal Sebaihi (61' Umut Gündoğan), Özgürcan Özcan

Teknik Direktör:

Afjet Afyonspor : Soner Şahin, Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç, Emre Öztürk, Gökhan Kardeş, Uğur Akdemir, Metin Yüksel, Musa Araz (55' Onurcan Güler), Onur Toprak (46' Oltan Karakullukçu), Bajram Ajeti (73' Ersel Aslıyüksek), Aykut Uluç

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 23: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 71: Onurcan Güler (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 60: Matic Fink (Boluspor), DK 67: Vukadin Vukadinovic (Boluspor), DK 72: Uğur Akdemir (Afjet Afyonspor ), DK 85: Burak Bekaroğlu (Boluspor), DK 90: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 90: Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor )

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