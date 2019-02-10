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Balıkesirspor Baltok 3 - Elazığspor 1
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BALIKESİRSPOR BALTOK 3 - ELAZIĞSPOR 1

Balıkesirspor Baltok 3 - Elazığspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.

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Balıkesirspor Baltok 3 - Elazığspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Nizamettin Çalışkan (88' Furkan Çil), Cumali Bişi (49' Muhammed Ali Doğan), Foxi Kethevoama, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk, Steve Beleck (90' Rahmi Anıl Başaran)

Teknik Direktör:

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Ahmet Burak Solakel, Tufan Kelleci, Gökhan Akkan, Idrissa Diarra, Diallo Guidileye, Kadir Bekmezci (83' Christian Bekamenga), Mustafa Eskihellaç, Kadir Taşoğlu, Lamine Diarra, Boubacar Traore (61' Georgios Georgiadis)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 21: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), DK 57: Mustafa Eskihellaç (Elazığspor), DK 76: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 55: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 74: Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)

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