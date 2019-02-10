Balıkesirspor Baltok 3 - Elazığspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Nizamettin Çalışkan (88' Furkan Çil), Cumali Bişi (49' Muhammed Ali Doğan), Foxi Kethevoama, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk, Steve Beleck (90' Rahmi Anıl Başaran)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Ahmet Burak Solakel, Tufan Kelleci, Gökhan Akkan, Idrissa Diarra, Diallo Guidileye, Kadir Bekmezci (83' Christian Bekamenga), Mustafa Eskihellaç, Kadir Taşoğlu, Lamine Diarra, Boubacar Traore (61' Georgios Georgiadis)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 21: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), DK 57: Mustafa Eskihellaç (Elazığspor), DK 76: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: DK 55: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 74: Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.