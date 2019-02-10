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Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu
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GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ VAR'I BELLİ OLDU

Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu

Galatasaray'ın, bu akşam sahasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın VAR'ı Bülent Yıldırım oldu.

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın, bu akşam sahasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın VAR'ı Bülent Yıldırım oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Bülent Yıldırım oldu. Yıldırım'a TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.  
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