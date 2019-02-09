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Beşiktaş 2 - Bursaspor 0
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BEŞİKTAŞ 2 - BURSASPOR 0

Beşiktaş 2 - Bursaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

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Beşiktaş 2 - Bursaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Beşiktaş: Loris Karius, Adriano Correia (82' Necip Uysal), Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-mirin, Jeremain Lens (66' Shinji Kagawa), Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın (73' Caner Erkin), Burak Yılmaz

Teknik Direktör:

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Henri Saivet (54' Abdullahi Shehu), Iasmin Latovlevici (46' Allano Lima), Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara (74' Kubilay Kanatsızkuş), Stephane Badji, Umut Nayir

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 40: Burak Yılmaz (Beşiktaş), DK 62: Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 55: Aytaç Kara (Bursaspor), DK 87: Caner Erkin (Beşiktaş)

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