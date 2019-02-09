Erkan Sözeri: "İstifa etmemi oyuncularım istemiyor"

Spor Toto 1. Lig’in 21. hafta maçında Gençlerbirliği, Osmanlıspor’u konuk etti. Mücadele Osmanlıspor’un 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkan Sözeri, ellerindeki tüm avantajı kaybettiklerini belirtti.

"Tüm avantajımızı kaybettik. Lig bizim için yeniden başlıyor”

Sözeri, “İki takım da iyi mücadele etti. Son haftalarda talihsiz goller yiyoruz bu durumda tüm motivasyonumuz düşüyor. 2-0 olduktan sonra çok gerildik. Devre arasında oyuncularıma yenilebiliriz ama bu tarz bir mağlubiyet istemiyorum dedim. Soğukkanlı olmamız gerekiyordu. Yenilginin bile şekli önemlidir. İkinci yarıya; soğukkanlı çıktılar ve oyunu yönettiler. Oyuncularıma söyleyeceğim bir şey yok. Oyuncularımı saha içinde mücadele etmezken görmedim. Bunun adı kısmetsizlik. Sezonun ikinci yarısında 4 maçta galibiyet alamayan bir takımın teknik direktörü olmak kolay değil. İyi oynuyoruz ama sonuç gelmeyince enerjimiz, motivasyonumuz düşüyor. Elimizdeki avantajların hepsini kaybettik. Lig bizim için yeniden başlıyor” ifadelerini kullandı.

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Maç sonunda takım kaptanlarının kendisiyle konuştuğunu söyleyen Sözeri, “Oyuncularım maç sonunda, başta kaptan Selçuk Şahin olmak üzere yanıma geldiler basın toplantısında ani bir açıklama yapmamamı, kendimi tutmamı söylediler. Oyuncularım istifa etmemi istemiyor ve bana söz verdiler. Bana, sezon sonunda sizinle birlikte şampiyon olmak istiyoruz, dediler. Gençlerbirliği’nin şampiyon olması gerekiyor. Kulübümüz maddi ve manevi oyuncuları destekliyor” şeklinde konuştu.

“Osman Hoca Uşakspor’dayken öğrencimdi. Benim organize işlerle işim olmaz"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’nün maç sonunda yaptığı, “Ayuk’a karşı yapılan faullerin organize olduğunu düşünüyorum” açıklamasına cevap veren Sözeri, “Osman Hoca Uşakspor’dayken öğrencimdi. Benim organize işlerle işim olmaz. Biz sadece yediğimiz gollerden sonra kontrolümüzü kaybettik. Osman Hoca bize böyle bir yakıştırma yaptığı için söylüyorum, kendisi Türk futbolunu güzelleştirmeye baksın. Bu tür açıklamalar yapacağına biraz özeleştiri yapsın. Bu tür açıklamaları olmasa daha iyi yerlerde olabilirdi” dedi.