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Gençlerbirliği yine kaybetti, Osmanlıspor çok şey kazandı!
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GENÇLERBİRLİĞİ YİNE KAYBETTİ, OSMANLISPOR ÇOK ŞEY KAZANDI!

Gençlerbirliği yine kaybetti, Osmanlıspor çok şey kazandı!

Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında Gençlerbirliği ile Eryaman Stadyumu'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-0 kazandı.

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Gençlerbirliği 0 - Osmanlıspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında Gençlerbirliği ile Eryaman Stadyumu'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-0 kazandı.

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Erdem Özgenç (75' Berat Ayberk Özdemir), Barış Başdaş, Alper Uludağ, Luccas Claro, Stephane Sessegnon, Bekir Yılmaz, Nadir Çiftçi, Bady (33' Cosmin Matei), Jailton Paraiba, Bogdan Stancu

Teknik Direktör:

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı (88' Ousmane N'diaye), Burhan Eşer, Hasan Kılıç (71' Galip Güzel), Tortol Lumanza Lembi, Eric Ayuk Mbu, Sinan Kurt, Mertan Caner Öztürk

Teknik Direktör:

Goller: DK 6: Burhan Eşer (Osmanlıspor), DK 10: Sinan Kurt (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 8: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 27: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 28: Emrullah Şalk (Gençlerbirliği), DK 45: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 64: Zydrunas Karcemarskas (Osmanlıspor), DK 82: Muhammed Bayır (Osmanlıspor), DK 83: Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), DK 90: Eric Ayuk Mbu (Osmanlıspor)
 

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