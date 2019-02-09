M.Başakşehir 1 - BB Erzurumspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında M.Başakşehir ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy (25' Joseph Attamah), Alexandu Epureanu, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Eljero Elia (81' Arda Turan), Marcio Mossoro (64' Demba Ba), Emre Belözoğlu, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Robinho
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BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Pierre Kanstrup, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo Schwechlen, Gabriel Obertan, Gilles Sunu (64' Emrah Başsan), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı (46' İbrahim Akdağ), Samuel Eduok, Kristian Opseth (79' Rashad Muhammed)
Teknik Direktör:
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Goller: DK 11: Kristian Opseth (M.Başakşehir), DK 74: Egemen Korkmaz (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor), DK 22: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 82: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir), DK 86: Joseph Attamah (M.Başakşehir)
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