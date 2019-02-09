Çaykur Rizespor 1 - Antalyaspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mykola Morozyuk, Mohamed Abarhoun, Dario Melnjak, Chidozie Awaziem, Fernando Boldrin, Marwane Saadane (88' Musa Çağıran), Okechukwu Azubuike (75' Braian Samudio), Aatif Chahechouhe, Vedat Muriqi, Aminu Umar (26' Prejuce Nakoulma)
Teknik Direktör:
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Antalyaspor: Ruud Boffin, Chico, Diego Angelo, Salih Dursun, Nazim Sangare, Charles Fernando, Fredy (83' Zeki Yıldırım), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (62' Serdar Özkan), Amilton, Mevlüt Erdinç (90' Jean-armel Drole)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 6: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 68: Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 11: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 14: Salih Dursun (Antalyaspor), DK 43: Okechukwu Azubuike (Çaykur Rizespor)
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