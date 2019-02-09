K Karabükspor 0 - Eskişehirspor 4
Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında K Karabükspor ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 4-0 kazandı.
K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Arda Belen, Emre Eser, Cihan Aydın, Hüseyin Topbaş (72' Toykan Topuz), Yusuf Akbulut, Arif Bostancı (65' Abdullah Sezgin), Melih Berat Arslan (46' )
Teknik Direktör:
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Eskişehirspor: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Ferhat Kiraz (14' Cemali Sertel), Erdal Akdarı, Furgan Polat (57' Marko Milinkovic), Ibrahim Sissoko, Kamal Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım (46' Hakan Aslantaş), Jesse Sekidika, İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 12: Erdal Akdarı (Eskişehirspor), DK 21: Jesse Sekidika (Eskişehirspor), DK 50: Kamal Issah (Eskişehirspor), DK 89: Marko Milinkovic (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 19: Arda Belen (K Karabükspor), DK 43: Cihan Aydın (K Karabükspor), DK 54: Mehmet Özcan (Eskişehirspor)
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