﻿
K Karabükspor 0 - Eskişehirspor 4
﻿
Site İçi Arama
﻿

K KARABÜKSPOR 0 - ESKİŞEHİRSPOR 4

K Karabükspor 0 - Eskişehirspor 4

Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında K Karabükspor ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 4-0 kazandı.

321 Okunma

K Karabükspor 0 - Eskişehirspor 4

Spor Toto 1'nci Lig 21. haftasında K Karabükspor ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 4-0 kazandı.

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Arda Belen, Emre Eser, Cihan Aydın, Hüseyin Topbaş (72' Toykan Topuz), Yusuf Akbulut, Arif Bostancı (65' Abdullah Sezgin), Melih Berat Arslan (46' )

Teknik Direktör:

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Ferhat Kiraz (14' Cemali Sertel), Erdal Akdarı, Furgan Polat (57' Marko Milinkovic), Ibrahim Sissoko, Kamal Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım (46' Hakan Aslantaş), Jesse Sekidika, İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 12: Erdal Akdarı (Eskişehirspor), DK 21: Jesse Sekidika (Eskişehirspor), DK 50: Kamal Issah (Eskişehirspor), DK 89: Marko Milinkovic (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 19: Arda Belen (K Karabükspor), DK 43: Cihan Aydın (K Karabükspor), DK 54: Mehmet Özcan (Eskişehirspor)

﻿

Yerlikaya: "500 milli sporcu alımı daha yapacağız"
Eskişehirspor'da Jesse sevinci
Türk hakemler, VAR toplantısına katılacak
Kulüpler Birliği'nde Murat Sancak dönemi
Spor Toto 1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor
Eskişehirspor 3 - Gençlerbirliği 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿