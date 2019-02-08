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Premier Lig'de ayın teknik direktörü Solskjaer
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PREMİER LİG'DE AYIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SOLSKJAER

Premier Lig'de ayın teknik direktörü Solskjaer

Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, çıktığı 8 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

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Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçen ve çıktığı 8 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen 45 yaşındaki Norveçli çalıştırıcının ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Solskjaer, Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson'un ayrılması sonrasında "Kırmızı Şeytanlar"da bu ödülü kazanan ilk teknik adam oldu.

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