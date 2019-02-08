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KAYSERİSPOR 1 - FENERBAHÇE 0

Kayserispor 1 - Fenerbahçe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazandı.

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Kayserispor 1 - Fenerbahçe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazandı.

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru (58' Silvestre Varela), Oleksandr Kucher, Tiago Lopes, Tjaronn Chery (90' Levent Gülen), Umut Bulut, Şamil Cinaz, Deniz Türüç, Bernard Mensah, Artem Kravets (88' Hasan Hüseyin Acar)

Teknik Direktör:

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew (82' Elif Elmas), Nabil Dirar, Tolgay Arslan (72' Michael Frey), Mehmet Ekici (46' Victor Moses), Jailson, Roberto Soldado

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 87: Artem Kravets (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 6: Tolgay Arslan (Fenerbahçe), DK 37: Mauricio Isla (Fenerbahçe), DK 51: Oleksandr Kucher (Kayserispor), DK 52: Victor Moses (Fenerbahçe), DK 77: Michael Frey (Fenerbahçe), DK 90: Silviu Lung (Kayserispor)

Kırmızı Kart: DK 45: Roberto Soldado (Fenerbahçe)

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