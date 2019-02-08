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9 numaralı forma emekliye ayrıldı
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9 NUMARALI FORMA EMEKLİYE AYRILDI

9 numaralı forma emekliye ayrıldı

Nantes, uçak kazasında yaşamını yitiren Sala'nın giydiği 9 numaralı formayı emekliye ayırdı.

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Fransız kulübü Nantes, uçak kazasında hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın formasını emekliye ayırdı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 9 numaralı formanın kulüp tarafından emekliye ayrıldığı belirtilerek, "Emiliano, her zaman efsanelerimizden birisi olacak. Bugün dostumuzu, yetenekli bir oyuncumuzu, örnek bir takım arkadaşımızı kaybettik." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff City, Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti. Sala'yı taşıyan uçak, Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru 22 Ocak'ta yola çıkmış ve Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş, 6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü.
 

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