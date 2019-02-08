﻿
"123 yıllık kulüp tarihindeki en büyük trajediyi yaşıyoruz"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"123 YILLIK KULÜP TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK TRAJEDİYİ YAŞIYORUZ"

"123 yıllık kulüp tarihindeki en büyük trajediyi yaşıyoruz"

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo'nun başkanı Rodolfo Landim, tesislerde çıkan ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği yangının, kulüp tarihindeki en büyük trajedi olduğunu söyledi.

762 Okunma

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Başkan Landim, olayın şokunu henüz atlatamadığını belirterek, "Çok üzgünüz. 123 yıllık kulüp tarihindeki en büyük trajediyi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Landim, yangının çıkış nedeninin ortaya çıkması için yetkililerle iş birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Flamengo'nun Rio de Janeiro kentindeki tesisinde çıkan yangında yaşamını yitiren 10 kişiden, sadece kulübe kayıtlı olduğu için 15 yaşındaki kaleci Christian Esmerio'nun kimliğinin tespit edilebildiği öne sürüldü.

Yangında yaralananlardan bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

ETİKETLER
3
Belediye Meclisi'nden önemli 'Ankaragücü' kararı
1
Eryaman'daki İlklerin sahibi: Erdem Özgenç
Spor dünyasında sıra dışı ölümler
Muhammed Bayır: "Puan farkının az olması maçın önemini artırıyor"
Altay Bayındır: "Mali darboğaz bizim için avantaj oldu"
Spor Toto 1. Lig'de gözler Eryaman'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿