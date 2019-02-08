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Ali Koç üyelerle bir araya geldi
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ALİ KOÇ ÜYELERLE BİR ARAYA GELDİ

Ali Koç üyelerle bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kayseri Fenerbahçeliler Derneği ve Şubesinin takımın konakladığı otelde düzenlediği organizasyonda, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, organizasyona başkan vekili Semih Özsoy, genel sekreter Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Fethi Pekin, Ömer Okan, Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan ile Kayseri Fenerbahçeliler Derneği ve Şubesi Başkanı Ahmet Ersin Yaşar, üyeler ve taraftarlar katıldı.

Etkinlikte Kayseri’de yapılması planlanan Fenerbahçe Spor Kompleksi de tanıtıldı. Kompleksin yatırımcılarından Ahmet Yıldırım ve Dursun Öztürk de organizasyonda yer aldı. Başkan Ali Koç, iki yatırımcıyı da kürsüye davet ederek, teşekkür etti.

Öte yandan başkan Ali Koç, bir süredir tedavi gören oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil'i, görüntülü arayarak hem moral verdi hem de doğum gününü kutladı.

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