Belediye Meclisi'nden önemli 'Ankaragücü' kararı

Site Yorumları

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3 Cemil 8 Şubat 201922:34 MAŞALLAH güzel gelişmeler oluyor iNSAALLAH takımda başarılı sonuçlar almaya başlayınca çok daha güzel olur

2 Eskikurt 8 Şubat 201922:09 Bu çok önemli bir karar BB meclis üyelerini özellikle Mustafa Beşeri meclis üyelerini vede bize her zaman destek olan Mustafa Tunaya çok teşekkür ederim Ankara nin en önemli markasına güzel bir jest yaptınız.