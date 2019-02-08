Belediye Meclisi'nden önemli 'Ankaragücü' kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplanarak Ankaragücü adına önemli bir kararı aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Başer'in verdiği önergenin kabul edilmesiyle birlikte Eryaman Stadı'nın yanında bulunan Devlet Mahallesi İstasyonu'nun adı Devlet Mahallesi/ 1910 Ankaragücü oldu.
Bu gelişmeyi duyan Ankaragücü taraftarları, sosyal medya üzerinden verdiği mesajlarla alınan karardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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