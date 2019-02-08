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Belediye Meclisi'nden önemli 'Ankaragücü' kararı
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BELEDİYE MECLİSİ'NDEN ÖNEMLİ 'ANKARAGÜCÜ' KARARI

Belediye Meclisi'nden önemli 'Ankaragücü' kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplanarak Ankaragücü adına önemli bir kararı aldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplanarak Ankaragücü adına önemli bir kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Başer'in verdiği önergenin kabul edilmesiyle birlikte Eryaman Stadı'nın yanında bulunan Devlet Mahallesi İstasyonu'nun adı Devlet Mahallesi/ 1910 Ankaragücü oldu.

Bu gelişmeyi duyan Ankaragücü taraftarları, sosyal medya üzerinden verdiği mesajlarla alınan karardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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3
Cemil
8 Şubat 201922:34
MAŞALLAH güzel gelişmeler oluyor iNSAALLAH takımda başarılı sonuçlar almaya başlayınca çok daha güzel olur
2
Eskikurt
8 Şubat 201922:09
Bu çok önemli bir karar BB meclis üyelerini özellikle Mustafa Beşeri meclis üyelerini vede bize her zaman destek olan Mustafa Tunaya çok teşekkür ederim Ankara nin en önemli markasına güzel bir jest yaptınız.
1
Gençlerbirlikli1923
8 Şubat 201921:43
Vay arkadaş popülizm böyle bir şey işte. Yıllarca istanbul medyasının diğer şehir takımlarına yaptığı ayrıştırmayı bir de kendi şehrimizde görüyoruz. Başkentin ilk ve yalnız takımı Gençlerbirliği...
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