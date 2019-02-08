Galatasaray'dan isim sponsorluğu anlaşması

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımına isim sponsorluğu için Doğa Sigorta ile anlaşma imzaladı. İmza töreninde konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın şampiyon olmadığı hiçbir yer bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Borç sarmalından kurtulmak süre alacak. 50 milyon liralık borcun 20 milyonunu ödedik. Borç devam ediyor" dedi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp başkan yardımcısı Yusuf Günay, basketboldan sorumlu yönetici Ömer Cansever, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nabi Kırmızı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, "Ülkemizin içinde bulunduğu geçici zor ekonomik koşulları biliyoruz, bu da geçer. Bu zor ekonomik koşullarda elini taşın altına koyan insanlar unutulmaz. Doğa Sigorta'ya çok teşekkür ediyoruz. Spor dünyasında sponsorluğun azaldığı bir dönemde böyle bir kuruluş elini taşın altın soktu. Doğa Sigorta'nın desteğiyle de daha iyi noktalara geleceğiz. Galatasaray Başkanı olarak değil, basketbol, spor camiasına hizmet edenler adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Demek ki her şey para değilmiş"

Avrupa'da basketbol bütçelerinde daralma olduğunu ifade eden Cengiz, ekonomik duruma ilişkin şunları kaydetti:

"Basketbolda kendi kendine yetmeyi hedefliyoruz. Küçülme gibi algılanıyor ama bunu hiç hedeflemedik. Küçülerek büyüyemezsiniz. Harcamalarınızı kısmanız gerekiyor, savurgan olamazsınız. Geçmişin birikimini savuramazsınız. Harcamaları kısıtladık. Basketboldaki 5,4 milyon euroluk maliyeti 2,5 milyon euroya indirdik ve 2 kattan fazla bütçe daralması yaptık. Geçen yıl aynı dönemde 10'uncuymuşuz, şu anda 5'inciyiz. Demek ki her şey para değilmiş. Kadın basketbolda 1,4 milyon euro kadro maliyeti bu yıl 0,9 milyon euro. Geçen sene 9'uncu, bu yıl 6'ncıyız. Bundan ibret alınması gereken çok şey var. O sporun gerektirdiği amatör ruhla camianızı en iyi şekilde temsil edebiliyorsunuz. 6'ncılık, 5'incilik bizi tatmin etmiyor. Galatasaray'ın şampiyon olmadığı hiçbir yer bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Borç sarmalından kurtulmak süre alacak. 50 milyon liralık borcun 20 milyonunu ödedik. Borç devam ediyor. Kredilere 300 milyon lira, 200 milyonluk verginin de 160 milyon lirasını ödedik. İflas eden bir görüntüden karlılık dönemi geldik. Umarım sürdürülebilir olur. Fakat dışarıda kar, fırtına var. Yarışı sürdürmeniz için harcama da yapmanız gerekiyor. Galatasaray istediği zaman transfer yasağını kaldıracak güçtedir. Hiçbir siyasi endişe duymadan hükümetimize teşekkür ederim. Amatörlere destek yasası çıkardı. Galatasaray'ın şu anda 7 milyon liralık vergi stopajını yatırdık. Bu yine amatörlere dönüyor."

Nihat Kırmızı: "Galatasaray çok güçlü bir marka"

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ise Galatasaray'ın çok güçlü bir marka olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Galatasaray ve Doğa Sigorta ülkemizin iki güzide markası, Galatasaray yurt dışında da en başarılı markası ve kulübü. Her yurt dışına gidişimizde yeni biriyle tanışırken, pasaport kontrolündeki polis de dahil olmak üzere Türk olduğumuzu öğrenince ilk sözleri 'Galatasaray' olmuştur. Galatasaray zorlandığımız bir anda imdadımıza yetişen bir kulüptür. Galatasaray bu yönüyle sosyal olarak rakiplerin taraftarlarına da katkı sunmaktadır. Ülkemize turizm anlamında önemli getiriler sağlamaktadır, ekonomik olarak da katkıları vardır. Galatasaray'ın sadece futbol takımını değil basketbol takımını da takip eden birçok kişi var. Yurt dışında Galatasaray'ın milyonlarca taraftarı olduğunu görüyoruz. Bu ancak başarıyla elde edilir. Galatasaray 13 branşta en iddialı ve en başarılı takım olmuştur. Basketbolda zamanında yenilmez armada unvanını kazanmış bir takımdır. Avrupa'dan ülkemize en fazla kupayı getiren takım yine Galatasaray'dır. İkisi bayanlar biri erkekler olmak üzere üç Avrupa kupasını ülkemize getirmiştir."

"Amacımız iki tarafın da çokça fayda sağlayacağı bir iş birliği"

"Futbola sponsor olup daha fazla görünebilirdik ama biz süreklilik istiyoruz" ifadesini kullanan Nihat Kırmızı, "Uzun yıllar Galatasaray ve Doğa Sigorta isminin yan yana anılmasını istiyoruz. İki tarafın da birbirine sürdürülebilir, uzun yıllar fayda sağlamasını istiyoruz. İki tarafın da birbirine sürdürülebilir fayda sağlayacağına inanıyoruz. Galatasaray Doğa Sigorta'nın gidebildiği en yüksek noktaya gitmesini istiyoruz. Amacımız iki tarafın da çokça fayda sağlayacağı bir iş birliği. Galatasaray Doğa Sigorta takımının yeniden hem ülkemizde hem Avrupa'da önemli şampiyonluklar, kupalar kazanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın içerdiği maddi katkı yönündeki soruya Nihat Kırmızı, "Sponsorluğa rakam olarak bakmıyoruz. Sponsorluğumuz devam ettikçe Galatasaray'ın yanında olmayı hedefledik. Nakit bir anlaşma yaptık. Amacımız Galatasaray Doğa Sigorta'nın başarısıdır, Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluğudur. Bu konuda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Anlaşma, isim hakkını ve forma önü reklamını içeriyor. Galatasaray'ın başarısı için sınırsız bir miktar diyebiliriz" şeklinde cevap verdi.

İmza töreni, Mustafa Cengiz'in Doğa Sigorta yetkililerine basketbol forması hediye etmesi ve sarı-kırmızılı basketbolcularla fotoğraf çekimiyle sona erdi.