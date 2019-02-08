Eryaman'daki İlklerin sahibi: Erdem Özgenç

Daha önce Bursa'da son olarak da Eryaman Stadyumu'ndaki ilk maçta forma giyen Erdem Özgenç, Gençlerbirliği formasıyla yine ilklere adını yazdıracak.

Eryaman'da ilk taç, korner atışı ile serbest vuruşu kullanan, ilk sarı kart gören isim olan tecrübeli sağ bek, kırmızı-karalı formayla ilk galibiyeti istiyor.

Gcnçlerbirliği'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Erdem Özgenç, ilk maç öncesi Milliyet Ankara'ya açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadyumumun açılışında forma giyen tecrübeli futbolcu, bu kez de yeni takımı Gençlerbirliği ile Eryaman'da sahaya çıkacak. Stadyumda ilk taç atışı, korner ve serbest vuruşu kullanan, ilk sarı kartı gören, ceza sahasına ilk ortayı yapan ve ilk penaltıya sebebiyet veren isim olan Erdem Özgenç, yarın da Gençlerbirliği formasıyla ilklere imza atmak için sahada olacak.

Sezon sonu için 71 puan hedefinde bulunan Özgenç, taraftarlardan daha fazla destek istedi. Takım arkadaşlarına 'ne için mücadele ettiğimizi hatırlamalıyız' mesajı veren tecrübeli sağ bek, kulüpteki havanın çok iyi olduğunu söyledi.

Şampiyonluk istiyor

Eryaman Stadyumu'ndaki pek çok ilkte senin adın var. Yarın da bunlara yenisi eklenebilir. Gözler üzerinde olacak, neler düşünüyorsun?

Stadyumun tamamlanması, yalnızca futbolcuları değil tüm Ankara sporuna nefes aldırdı, heyecanlandırdı. Gerçekten güzel bir stat yapılmış. MKE Ankaragücü ile ilk gittiğimizde, taraftarlar da vardı vc bizi ciddi anlamda etkilemişti atmosfer. İnsanı hırslandıran, futbol isteğini arttıran bir havası var. Bursa'daki stadın açılışında da Tıabzonspor'a karşı oynamıştım. Unutulmaz bir maçtı o da. 2-0 geriden gelerek, skoru o gün 4-2'ye getirmiştik. Bizi yarın Eryaman'da da harika bir stat bekliyor. Gençlerbirliği formasıyla böyle bir heyecan yaşamak da güzel olacak. İnşallah galip gelerek, ilk maçta taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu stadyumda Gcnçlcrbirliği'nin şampiyon olarak daha iyi yerlere gelmesini hedefliyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu onuru, gururu yaşarsak ne mutlu bize.

Taraftarlar heyecanlı ama takımın kazanarak tekrar bir galibiyet serisine başlamasını bekliyor. Bu konular neler söylersin?

Gençlerbirliği farklı bir taraftar kitlesine sahip. Her şeyden önce 'efendi' ve 'yapıcı' bir duruşları var. Umarım ilk maçta bizi yalnız bırakmazlar. Tribünde sayısal olarak artmaları elbette bizi çok mutlu eder. Bu anlamda tüm Ankaralılar'ı da Gençlcrbirliği'ni desteğe davet ediyorum. Hatta

pek çok Ankaragüçlü arkadaşım da maça gelecek. Mücadele puan cetvelini de yakından ilgilendiriyor. Neredeyse 7 puanlık bir maç olacak. Takımın ayaklanması için taraftar desteğiyle kazanmaya odaklandık biz. önemli başarılar için buradayım ben de. İlk yarıda 41 puan toplamış bir Gençlerbirliği var. Ben de elimden gelen katkıyı yapmak için buradayım. Yeni stadyumda ilk maç, ilk heyecan. Ben de ilk kez forma giymek istiyorum. Umarım güzel bir gün olur ve yeni galibiyet serisinin başlangıcını yapabiliriz.

Selçuk ile 16 yıl sonra buluştu

Kulüpteki havayı nasıl buldun? Eski arkadaşlarınla da tekrar buluştun...

Daha önce beraber oynadığım arkadaşlarım var ama takımda herkes beni sahiplendi, iyi karşıladı. Hepsine teşekkür ediyorum bu nedenle.

Kaptanımız Selçuk Şahin ile yaklaşık 16 yıl önce Fenerbahçe'ye beraber adım atmıştık. Onca yıl sonra tekrar burada buluştuk.

Güzel bir ortam var kulüpte. 3 hafta şanssız puan kayıpları olmuş. İnşallah yarın kazanarak, hangi ligde olduğumuzu ve ne için mücadele ettiğimizi hatırlayacağız.

Sezon sonu beklentin nedir?

Buraya gelince fikstüre baktım. Açıkçası maçları ve ligi değerlendirip, üzerine yeni stadyum ve taraftarımızın desteğini de ekleyince 10 maçlık bir galibiyet hesabı yaptım. 8 maçımız var içeride bir de Karabük ve Elazığ deplasmanları. Bu maçlardan istediğimizi alırsak 71 puan ile şampiyonluğa ulaşırız diye düşünüyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın yeter. Yönetimi, teknik heyeti vc futbolcu topluluğu ile iyi bir Gençlerbirliği var.