Giresunspor, Kemal Kılıç'la anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştı.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Eren, Kemal Kılıç ile yarın tesislerde düzenlenecek törende sözleşme imzalanacağını kaydetti.
Karadeniz ekibi hafta başında Ümit Özat'la yollarını ayırmıştı. Özat, ayrılık kararından kısa süre sonra Adana Demirspor'a imzayı atmıştı.
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