Muhammed Bayır: "Puan farkının az olması maçın önemini artırıyor"

Osmanlıspor takım kaptanlarından Muhammed Bayır, Gençlerbirliği karşılaşmasının sadece derbi maçı olduğundan değil puanların birbirine çok yakın olmasından dolayı öneminin daha da arttığını söyledi.

6 sezondur Osmanlıspor’un formasını başarılı bir şekilde taşıyan, mor-sarılı ekibin takım kaptanlarından Muhammed Bayır, her maça aynı ciddiyetle ve önemle hazırlandıklarını belirtti. Takım olarak 9 maçlık güzel bir seri yakaladıklarının altını çizen Bayır, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Yakaladığımız bu seride hiçbir takıma ayrı bir motivasyonla ya da özel bir çalışmayla hazırlanmadık. O yüzden bu hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçı için de özel bir çalışma yapmıyoruz. Her hafta rutin teknik ve taktik çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün maçlar bizim için aynı önemde… Birisine daha az ya da birisine daha fazla motive olma gibi bir durumumuz söz konusu değil! Bunu en basitinden şimdiye kadar oynadığımız maçlardan görebilirsiniz. Gençlerbirliği karşılaşması sadece derbi maçı olduğundan değil iki takımın puanların birbirine çok yakın olmasından dolayı, önemi daha da artırıyor. Bu maçtan da diğer maçlarda olduğu gibi beklentimiz aynı, çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Maçın kalitesinin ve mücadelenin daha yüksek olacağını düşünüyorum.”

“LİGDE HİÇBİR MAÇ BUNDAN SONRA RAHAT OLMAZ!”

Geçen hafta Balıkesirspor Baltok ile oynanan lig maçında rakibin kendilerini iyi analiz etmesinden dolayı biraz zorlandıklarını belirten tecrübeli oyuncu, “Balıkesirspor Baltok, oyun planımızı iyi çalışıp iyi organize olmuş bir takımdı. Bize oyun dahi kurdurmadılar. Tabi bunun hazırlıklarını, öncesinde yaptık ama maç esnasında uygulayamadık. Balıkesirspor maçında bence çok kötü bir futbol yoktu. Rakamsal verilere bakacak olursak üstün taraf bizdik. Bu da gösteriyor ki mücadele anlamında takım olarak maçı istemişiz ama sadece taktik anlamda bazı şeyleri tam anlamıyla sergileyememişiz. Bundan sonra ligde hiçbir maçın rahat olmayacağını ve her maçı rahat çözümleyemeyeceğimizi biliyoruz. Bazı maçlarda rakiplerimiz bize kapanarak daha kontrollü ve oyun planımızı bozarak üzerimize geleceklerdir. Biz de önlemlerimizi buna göre alacağız” ifadesinde bulundu.