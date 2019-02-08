﻿
Spor Toto 1. Lig'de gözler Eryaman'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

SPOR TOTO 1. LİG'DE GÖZLER ERYAMAN'DA

Spor Toto 1. Lig'de gözler Eryaman'da

Spor Toto 1.Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor başkent derbisinde karşı karşıya gelecek.

944 Okunma

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası 9 Şubat Cumartesi günü Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisine sahne olacak.

Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.

Erkan Sözeri yönetiminde sezona 8'de 8 yaparak başlayan ve devreyi 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarı ise düşüşe geçti.

Sezonun ikinci devresinde oynadığı üç maçı da kaybeden ve zirveyi Denizlispor'a kaptıran Gençlerbirliği, Osmanlıspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Osmanlıspor 7 maçtır kazanıyor

Başkentin bir diğer temsilcisi Osmanlıspor ise teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Ligde son 7 maçını kazanan mor-sarılı ekip, galibiyet serisini başkent derbisinde de sürdürmeyi amaçlıyor.

Bu karşılaşma öncesi Gençlerbirliği 41 puanla ikinci, Osmanlıspor ise 38 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 1-0 kazanmıştı.

1
Eryaman'daki İlklerin sahibi: Erdem Özgenç
Muhammed Bayır: "Puan farkının az olması maçın önemini artırıyor"
2
Özköylü: "Ankara'ya yakışır bir maç olacak"
Yerlikaya: "500 milli sporcu alımı daha yapacağız"
Türk hakemler, VAR toplantısına katılacak
Kulüpler Birliği'nde Murat Sancak dönemi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿