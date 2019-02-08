Spor Toto 1. Lig'de gözler Eryaman'da

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası 9 Şubat Cumartesi günü Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisine sahne olacak.
Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.
Erkan Sözeri yönetiminde sezona 8'de 8 yaparak başlayan ve devreyi 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarı ise düşüşe geçti.
Sezonun ikinci devresinde oynadığı üç maçı da kaybeden ve zirveyi Denizlispor'a kaptıran Gençlerbirliği, Osmanlıspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Osmanlıspor 7 maçtır kazanıyor
Başkentin bir diğer temsilcisi Osmanlıspor ise teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Ligde son 7 maçını kazanan mor-sarılı ekip, galibiyet serisini başkent derbisinde de sürdürmeyi amaçlıyor.
Bu karşılaşma öncesi Gençlerbirliği 41 puanla ikinci, Osmanlıspor ise 38 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 1-0 kazanmıştı.
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