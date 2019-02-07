Sadık İşcanoğlu: "Ankaragücü'nün 10 yılı garanti"

Ankaragücü altyapısını Anayurt Gazetesi'ne anlatan Ankaragücü Gençlik Geliştirme Direktörü Sadık İşcanoğlu, Ankaragücü’nün kurtuluşunun altyapıda olduğunu, altyapıda yaptıkları yeniden yapılanma çalışması ile sistemi oturttuklarını belirtti.

Ülkemizde futbolun gelişmesi ve dünya çapında Türk futbolcuların yetişmesi için hiç kuşku yok ki altyapıya verilen önemle gerçekleşecektir. Milli takımın başarısı da kulüplerimizin altyapısına verdiği önemle sağlanabilir. Başkent Ankara’nın köklü kulüplerinden MKE Ankaragücü’nde altyapıda oldukça sağlam temeller atılıyor. Ankaragücü Gençlik Geliştirme Direktörü Sadık İşcanoğlu ile Ankaragücü altyapısını konuştuk. Sadık hoca elde edilen başarıları, tesis sıkıntısına rağmen fedakarca, arzulu, istekli, disiplinli ve ekip ruhu ile yapılan çalışmaları tüm samimiyetiyle anlattı Anayurt’a.

İlk lisans Ankaragücü’nde

Ankaragücü’ne geçmişte oyuncu olarak hizmet eden Sadık İşcanoğlu bugün önemli bir görev olan altyapının başında bulunuyor. İşcanoğlu, Ankaragücü’ne ilk gelişini şöyle anlattı, “ 1970-71 yılında Hasköy’den Güneşspor’un seçmelerine gittik arkadaşlarla. Seçmelerde Avni Bulduk beni ve bir arkadaşımızı beğendi. Bizi içeri çağırdı. Bize 30 lira para verip fotoğraf çektirmemizi istedi. Sonra gidip fotoğraf çektirdik. Aradan birkaç gün geçmişti. Ankaragücü’nün de seçmeleri vardı. Arkadaşlarla Ankaragücü’nün de seçmelerine gidelim dedik. Ankaragücü seçmelerine gittik. Ankaragücü seçmelerinde de seçildik. Ankaragücü seçmelerinde de seçildik. Ankaragücü mü Güneşspor mu derken Ankaragücü’nü tercih ettim. İlk lisansımı 1970- 71 sezonunda Ankaragücü’nde çıkardım. O yıllarda Altyapı hocamız Mümtaz Sümer’di. O yıl Ankara karması yapılıyordu. Ankara karmasına beni de çağırdılar. 1971 yılıydı Genç Milli takım da Ankara’da kamp yapıyordu. Milli takım antrenörü Doğan Andaç, Mümtaz hocaya sol bek ihtiyacı olduğunu söylemiş. Mümtaz hoca da beni söylemiş. Doğan hoca gelsin demiş. Milli takım kampına katıldım. 1973-74 sezonunda profesyonel oldum. Aradan yıllar geçti Ankaragücü’ne para lazım para edecek tek kişi bendim. Bana Fenerbahçe, Diyarbakır, Kayseri ve Zonguldakspor talipti. Zonguldak’ta karar verdik. Ankaragücü’nden Zonguldakspor’a 750 Bin Liraya transfer oldum. O sene Ankaragücü bütün takımın peşin parasını benim transferimden aldığı parayla verdi. Ankaragücümüze geçmişte de çok önemli faydalarımız oldu” dedi.

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Altyapının yeniden yapılanması

Tecrübeli hoca Sadık İşcanoğlu, bugün çok önemli bir görevi başarıyla yerine getirirken altyapının yeniden yapılanması sürecinde yer aldı, “ Aradan yıllar geçti Ankaragücü’ne dönmek istedim. Cemal Aydın döneminde olmadı. Kısmet 2010 yılıymış. 2010 yılında yeni bir yapılanma vardı. Ankaragücü Altyapı Genel Koordinatörü Müjdat Yalman’dı. O yıllar Saray Tesisleri vardı. Dört dörtlük bir tesisti. U 16, U17 Altyapı takımlarımızla Türkiye Şampiyonasına gittik. Takımımızın biri Türkiye üçüncüsü biri de Türkiye dördüncüsü oldu. Bu önemli bir altyapı başarısıdır. Bunda bizden önce çalışan hocalarımızın da payı var tabi. O takımdan oyuncular profesyonel oldular. 2012-13 sezonunda profesyonel takımımızın 25 oyuncusu altyapıdan yetişen oyuncularımızdı. Bir sene sonra da şampiyonluğa oynadılar.”

Ankaragücü’nün geleceği altyapıda

2015 yılında takım şampiyonluğa oynuyordu. Biz de altyapı olarak yeni bir yapılanmaya gittik. Altyapı antrenörleri oturup gelecek planlaması yaptık. Şuan tüm takımlarımız 2010 doğumlulara kadar hazır. Bugün Çubuk, Kazan, Pursaklar, Elmadağ, Gölbaşı, Polatlı ilçeleri olmak üzere Ankara’nın 8 ayrı yerinde kendi altyapı hocalarımızın eğitmenliğinde spor okulları faaliyetlerimiz devam ediyor. Karapürçek, Çankaya, Balgat, Kıbrıs Köyü, Ümitköy ve Sincan bölgelerinde de spor okullarımız için uygun yer arayışlarımız sürüyor. Ayrıca Ankara dışına da açılarak; Kırıkkale, Çankırı, Bursa ve Kahramanmaraş’ta da Ankaragücü spor okulları açtık. 2007, 2008, 2009 ve 2010 doğumlu takımlarımıza spor okullarından yetenekli gördüğümüz çocuklarımızı alıyoruz. Çok yetenekli çocuklarımız var. Alttan geliyor çocuklarımız. Bizim geleceğimiz altyapıda” dedi.

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Altyapı başarısı

Ankaragücü altyapı takımlarını liyakata göre oluşturduklarının altını çizen İşcanoğlu, “ Altyapı takımlarımızı sağlam temeller üzerine kuruyoruz. Torpilli tanıdık referansıyla oyuncu almıyoruz. Liyakata göre oluşturuyoruz altyapı takımlarımızı. Yöneticilerimizin de bizlere desteği ve güveniyle bu sistemi yerleştirdik” diye konuştu.

İşcanoğlu, yeniden yapılandırmayı alttan başlattıklarına vurgu yaparak, “ Yeniden yapılandırmaya gittiğimiz altyapı çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. 2004 doğumlu takımımız Türkiye Şampiyonasında Türkiye 4. sü oldu. Bu sezon Akademi Liginde oynayan üç takımımızla Türkiye Şampiyonasına gidiyoruz. 2004, 2005, 2006’lı takımlarımız Türkiye Şampiyonalarında Başkent Ankara’yı temsil edecekler. Türkiye’den bizimle birlikte 3 kategoride birden Türkiye Şampiyonasına giden sadece 4 takım var. Bunlar Trabzon, Altınordu, Göztepe ve Ankaragücü. Bu da bir altyapı başarısıdır. Hem Ankara için hem de Ankaragücü için gurur vesilesidir” dedi.

İşcanoğlu, 2006 doğumlular 2005’liler içerisinde A takıma çıkabilecek nitelikte oyuncular olduğuna da dikkat çekti. Altyapı teknik ekibi olarak Ankaragücü kültüründen gelen antrenörlerin fedakarca çalıştığını da belirten İçcanoğlu, on yıldır uğraş veriyoruz. 19 Mayıs Dış Sahalar, , Hasan Doğan Stadı ve Altındağ Stadı derken gün içinde adeta mekik dokuyoruz. Maçları takip edip yetenekli oyunculara bakıyoruz. Geçmişten bugüne baktığımızda altyapıdan yetişen oyuncularımızın transferleriyle iyi bir gelir elde etti Ankaragücü” dedi.

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En önemlisi tesis sıkıntısı

Ankaragücü’nün altyapı tesisi olarak bilinen Tandoğan Tesislerinin 3 yıldır kullanılamadığının altını çizen İşcanoğlu, Ankaragücü’nün altyapı tesisi bakımından sıkıntılı bir süreç yaşadığını söyledi.

Ankaragücü’nün geleceğinin altyapıda olduğuna vurgu yapan deneyimli hoca İşcanoğlu, “ Bizim eksiğimiz zamanımız ve zeminimiz” dedi. 19 altyapı antrenörü ile çalıştıklarını da ifade eden İşcanoğlu, alttan oyuncu yetiştiren Ankaragücü olarak altyapı tesisinin öncelikle çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

İşcanoğlu, altyapı takımlarının dağınık bir şekilde Cebeci, Anıttepe, Altındağ, TKİ Sahasında çalıştıklarını U21 takımının ise Beştepe’de çalıştığını belirtti. Saha sıkıntısı nedeniyle takımın birinin bir gün Tandoğan’daki spor salonunda çalıştığını ifade etti.

Altyapıda tesisleşmenin tamamlanması gerektiğinin belirten İşcanoğlu, “Beştepe Tesislerine altyapı takımları için de bir saha yapılması gerektiğinin altını çizdi. Tandoğan Tesislerinin yenilenmesi halindeyse altyapı takımları için önemli bir avantaj olabileceğini söyledi. Altyapıda dört dörtlük bir tesis yapılması gerekiyor” diye konuştu.

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Ankaragücü’nün 10 yılı garanti

Ankaragücü Gençlik Geliştirme Direktörü Sadık İşcanoğlu, Ankaragücü’nde altyapı sistemini oturttuklarını vurgulayarak, “ Altyapı sistemini oturttuk. Başta Başkanımız Mehmet Yiğiner olmak üzere kulüp yöneticilerimiz de altyapı konusunda bilinçli davranıyorlar. Yeteneği olan, gelecek vaad eden çocuklarımızı takımlarımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Bu konuda liyakatı takıma oturttuk. 11 altyapı takımımız yaklaşık 350 lisanslı altyapı oyuncumuz bulunuyor. Bir de tesis sorununu çözersek Ankaragücü daha da başarılı olur. Belki bir iki sene sıkıntı çekebilir ama Ankaragücü’nün 10 yılı garanti” dedi.

İşcanoğlu, Ankaragücü’nün altyapı takımlarının gerek yurt içi gerekse yurt dışı turnuvalara katılmasının altyapı oyuncularının maç tecrübesi edinmeleri açısından çok önemli olduğuna da değinerek bu süreçte yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı bazı turnuvalara katılamadıklarını söyledi.

Ülkemizde antrenör eğitimlerinin yeterli olduğunu da söyleyen İşcanoğlu, “ Türkiye’de antrenör eğitimleri de futbolda ileri ülkelerin antrenör eğitimlerinden geri kalır bir yanı yok. Türk antrenörler kendilerini geliştirmesi lazım” diye konuştu.