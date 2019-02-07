El Kabir ile taraftarlar barıştı!

Spor Toto Süper Lig’in 21. Haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Ankaragücü hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam ederken idmana gelen binlerce taraftar takıma moral verdi.

Beştepe Tesislerinde Teknik Direktör Mustafa Kaplan’ın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yapan oyuncular, antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yaptı. Antrenman yenileme koşusu ile sona erdi.

Anteremanı Ankaragücü Başkan yardımcısı Metin Akyüz ve eski Ankara Miletvekili Aylin Nazlıaka'da izledi.

Antrenmanı saha kenarından izleyen taraftarlar ise takıma moral verdi. Yüzlerce meşela yakan taraftarlar, sık sık tezahürat yaparak takıma destek oldular. Antrenman sonunda oyunculara baklava ikram eden taraftarlar, takıma Kasımpaşa maçında başarı dilediler.

Başkent ekibi Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Ziyaretin sonunda da Galatasaray maçı öncesi kriz yaratan Faslı oyuncu El Kabir'le kısa bir görüşme yapıldı. Taraftarlar, El Kabir'den bundan sonraki süreçte takıma katkı vermesi için söz aldılar.

Kaynak: Sporanki