Ankaragücü'nden "Suat Arslanboğa" açıklaması!

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçına atanan hakem Suat Arslanboğa'nın dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceğini umduklarını belirtti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 11 Şubat Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda oynayacakları Kasımpaşa maçını, hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği hatırlatılarak, "Takımımızın Süper Lig'de oynadığı son iki maçta (Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor) Video Yardımcı Hakem uygulamasının başında yer alan Suat Arslanboğa, bu maçlarda ve bu maçların öncesinde aleyhimize verdiği hatalı kararlarla skorun değişmesine net bir şekilde etki etmiştir. MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız kritik Kasımpaşa mücadelesinde, maçın hakemi Suat Arslanboğa ve yardımcılarına güveniyor, daha dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceklerini umuyor ve bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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