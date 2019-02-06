İsmail Kartal, ilk kez konuştu: "Suskunluğum geçicidir"

Teknik Direktör İsmail Kartal, A Spor'da yayınlanan programda MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner hakkında açıklamalarda bulundu. Kartal, "Sayın Mehmet Yiğiner'in açıklamalarını hayretle karşıladım." dedi.

Ankaragücü'nde üniversitede anlatılacak bir başarıya imza attıklarını ifade eden İsmail Kartal, "Şimdi ben bunları bu şekilde burada konuşmak istemiyorum. Biz, Ankaragücü'nde futbolcu kardeşlerimle, yönetimimizle ve en önemlisi muhteşem taraftarımızla şampiyonluk yaşadık. Biz geçen sezon üniversitelerde anlatılacak bir şampiyonluk yaşadık. Biz geçen sezon ayakta durduk. Muhteşem taraftarımızı mutlu etmek için çok çalıştık. Konuşmak istemiyorum" diye konuştu.

"Mehmet Yiğiner'in açıklamalarını hayretle karşıladım"

Ankaragücü refaha erdiğinde suskunluğunu bozacağını söyleyen Kartal, "Şampiyonlukta emeği geçenlerin yüreğine sağlık. Beni bu ülkede bilen biliyor. Kimsenin arkasından konuşmam. Sayın Mehmet Yiğiner'in açıklamalarını hayretle karşıladım. Suskunluğum geçicidir. Ankaragücü refaha erdiğinde her türlü iftiraya cevabımı vereceğim. İnşallah Ankaragücü bu sezon ligde kalır. Şartlar ne olursa olsun. İsmail Kartal ve yönetimler gelip geçicidir. Taraftarlar kalıcıdır. Ankaragücü'nün gerçek sahibi taraftardır" dedi.

"Şimdilik Ankaragücü'ne dönmem söz konusu değil"

Son 1,5 senede çok yıprandığını dile getiren İsmail Kartal, "Takımlarına sahip çıksınlar. Yurt içi ve yurt dışından bir çok teklif aldım. Uzakdoğu'dan teklif geldi. Bu 1.5 sezonda çok yıprandığımı ailemle vakit geçireceğimi söyledim. Avrupa nasip kısmet. Çok samimi bir arkadaşım bana 'Yurt dışı olur mu?' dedi. Ben de 'Olabilir' dedim. Şimdilik Ankaragücü'ne dönmem söz konusu değil. Ankaragücü'nün başında bir hoca var. İlerde nasip kısmet. Futbol dünyası küçük bir dünya..." ifadesini kullandı.

"Ankaragücü inşallah düşmez"

Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'nün başında olmayı istediğini ancak kısmet olmadığını belirten İsnail Kartal, "Gecemi gündüzümü Ankaragücü'ne harcadım. Bunu anlamayanlara zamanı gelince anlatacağım. Ankaragücü'nde çektiğim çile, uykusuzu geceler büyük Ankaragücü taraftarına helali hoş olsun. Ankaragücü inşallah düşmez. Ben isterdim yeni stadyumda çalışmak ve başarılı olmak ama olmadı. Nasip kısmet." açıklamasını kullandı.