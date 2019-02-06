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Beşiktaş, İlhan Mansız ile yollarını ayırdı
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BEŞİKTAŞ, İLHAN MANSIZ İLE YOLLARINI AYIRDI

Beşiktaş, İlhan Mansız ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız ile yollarını ayırdı.

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Beşiktaş, Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız ile yollarını ayırdı.

Bu kararın arkasındaki sebep ise İlhan Mansız'ın belindeki sakatlık.

Sezon başında Güneş'in yardımcısı olan Mansız, kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. 

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