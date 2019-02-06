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Ümit Özat ilk antrenmanına çıktı
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ÜMİT ÖZAT İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Ümit Özat ilk antrenmanına çıktı

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Özat, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

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Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Özat, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman, saat 11.00’de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı.

Koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra İstanbulspor maçının taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenman ile İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.  
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nöri gantar
6 Şubat 201916:06
1 ay sonra oradan da kovulur kürdo.
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