﻿
Cumhurbaşkanlığı Spor resmen kuruldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

CUMHURBAŞKANLIĞI SPOR RESMEN KURULDU

Cumhurbaşkanlığı Spor resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grup'ta mücadele etmeye başlayacak.

521 Okunma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grup'ta mücadele etmeye başlayacak.

Spora ve özellikle futbola olan sevgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sürpriz bir hamle daha geldi. Cumhurbaşkanlığı Spor adıyla kurulan yeni bir futbol kulübü, önümüzdeki Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grupta mücadele edecek.

Kulübe ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde 018262 numaralı kulüp kodu ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı kulüp logosu bulunurken, kadro, stadyum ve forma bilgileri henüz bilinmiyor. Takımın idmanlarını ise, kulübün resmi adresi olarak görünen Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Spor'un 2. Amatör Küme'deki grubu ve rakipleri şu şekilde:

Ankara Adaletspor

Ankara Performansspor

Balgatspor

Cumhurbaşkanlığı

Onbir Çelikspor

T.A.İ. Spor

TED Ankara Kolejliler

Grubun ilk hafta fikstürü ise şu şekilde:

Onbir Çelikspor - Balgatspor

Cumhurbaşkanlığı Spor - Ankara Performansspor

TED Ankara Kolejliler - T.A.İ. Spor

Karşılaşmaların tarihleri ve saatleri henüz belli değil.

ETİKETLER
Yerlikaya: "500 milli sporcu alımı daha yapacağız"
3
Mustafa Kaplan: "Bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz"
Türk hakemler, VAR toplantısına katılacak
Süper Lig'de kaleler şaştı
4
Erkan Sözeri: "Üst üste 4. yenilgiyi öngörmüyorum"
8
Kaplan: "2-3 yeni transfer daha oynayabilir"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Mrt
6 Şubat 201917:01
Bari amatör branşlara yatırım yapsaydınız. Ne bu futbol fetişizmi. Kasımpaşa, Başakşehir yetmedi mi
﻿