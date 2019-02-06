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Eskişehirspor'da Jesse sevinci
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ESKİŞEHİRSPOR'DA JESSE SEVİNCİ

Eskişehirspor'da Jesse sevinci

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Nijeryalı forvet Jesse Sekidika'nın lisansını çıkarttı.

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Eskişehirspor Kulübü basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, Jesse'nin Eskişehirspor camiasını hayırlı olmasını diledi.

Sırbistan ekiplerinden FK Napredak Krusevac'dan transfer ettikleri Jesse'nin lisansını çıkartmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Köksal, şöyle konuştu:

"Jesse kadromuzda yer alıyordu. Sırbistan Futbol Federasyonunun Jesse'nin evraklarını bize zamanında göndermemesinden dolayı lisansını çıkartamamıştık. Ancak transfer dönemi kapanmadan Türkiye Futbol Federasyonunda (TTF) Jesse'nin lisans için bütün işlemlerini tamamladığımızdan ve Sırbistan'dan gelen evrakların ulaştırılmasıyla artık kadromuzda yer alıyor. Jesse ile kadromuz daha da kuvvetlendi."

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