Eskişehirspor'da Jesse sevinci

Eskişehirspor Kulübü basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, Jesse'nin Eskişehirspor camiasını hayırlı olmasını diledi.
Sırbistan ekiplerinden FK Napredak Krusevac'dan transfer ettikleri Jesse'nin lisansını çıkartmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Köksal, şöyle konuştu:
"Jesse kadromuzda yer alıyordu. Sırbistan Futbol Federasyonunun Jesse'nin evraklarını bize zamanında göndermemesinden dolayı lisansını çıkartamamıştık. Ancak transfer dönemi kapanmadan Türkiye Futbol Federasyonunda (TTF) Jesse'nin lisans için bütün işlemlerini tamamladığımızdan ve Sırbistan'dan gelen evrakların ulaştırılmasıyla artık kadromuzda yer alıyor. Jesse ile kadromuz daha da kuvvetlendi."
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.