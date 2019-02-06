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Türk hakemler, VAR toplantısına katılacak
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TÜRK HAKEMLER, VAR TOPLANTISINA KATILACAK

Türk hakemler, VAR toplantısına katılacak

İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi toplantısında Türkiye'den 5 hakem yer alacak.

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Türk hakemler, 6-7 Şubat'ta İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi toplantısına katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA'nın düzenlediği toplantıya, FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek, hakem Barış Şimşek ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un katılacağı bildirildi.

Toplantıda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakalarından itibaren uygulamaya konacak VAR sistemi hakkında son çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Hakemlere VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hatırlatmaların da yapılacağı toplantıda çevrim içi saha çalışmalarının da uygulanacağı kaydedildi.

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