Türk hakemler, VAR toplantısına katılacak

Türk hakemler, 6-7 Şubat'ta İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi toplantısına katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA'nın düzenlediği toplantıya, FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek, hakem Barış Şimşek ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un katılacağı bildirildi.
Toplantıda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakalarından itibaren uygulamaya konacak VAR sistemi hakkında son çalışmaların yapılacağı belirtildi.
Hakemlere VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hatırlatmaların da yapılacağı toplantıda çevrim içi saha çalışmalarının da uygulanacağı kaydedildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.