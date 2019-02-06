Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal orta sahada istediği dizilim için gerekli kadro derinliğine ulaştı. Çift ön liberodan tek ön liberoya dönen deneyimli çalıştırıcı merkez orta sahada da iki futbolcu kullanacak.

Devre arası transfer döneminde Tolgay Arslan ile Miha Zajc'ı kadrosuna katarak orta sahayı güçlendiren sarı lacivertlilerde dizilim de değişiyor. Uzun süredir çift ön liberoyla oynayan Fenerbahçe tek ön liberoya dönüyor.

Deneyimli teknik adam Jailson ve Mehmet Topal'dan sadece birini kullanmayı düşünüyor.

Merkez orta sahada ise Mehmet Ekici-Tolgay-Miha Zajc ve Benzia'dan ikisini değerlendirmeyi amaçlayan sarı lacivertli çalıştırıcı bu oyuncularından zaman zaman geriye gelerek oyun kurmalarını da istiyor.

Son maçlarda Mehmet Ekici ile Benzia'yı bu bölgede tercih eden Ersun Yanal, Benzia'nın yerine Tolgay Arsan'ı monte edecek.

Tolgay'ı çok beğenen ve transfer döneminde takıma katılmasını çok isteyen Yanal bu futbolcuya takımın iskeletinde önemli bir görev vermeyi düşünüyor.

Miha Zajc'a ise kademeli olarak şans verilerek performansının izleneceği öğrenildi.