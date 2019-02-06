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Ünal Karaman: "Bu skor kötü değil"
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ÜNAL KARAMAN: "BU SKOR KÖTÜ DEĞİL"

Ünal Karaman: "Bu skor kötü değil"

Ünal Karaman, Ümraniyespor'un gösterdiği direnç ve mücadeleye baktıklarında skorun kötü olmadığını belirterek, az sayıda oyuncu ile lig ve kupa maçlarını sürdürdüklerini söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, rakiplerinin mücadele ve direncine bakıldığında aldıkları skorun kötü olmadığını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor ile iki aşamalı bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Gönlümüz arzu ederdi ki iç sahadaki müsabakayı kazanalım, deplasmana daha avantajlı sonuçla gidelim ama rakibin göstermiş olduğu direnç ve mücadeleye baktığımızda bu skor da kötü değil." dedi.

Lig ve kupa mücadelesini sakat futbolcular nedeniyle az sayıda isimle götürmeye gayret ettiklerini ifade eden Karaman, "Oyuncularımın sezon başından beri gösterdiği özveri var. Ama genciyle, tecrübesiyle harman olmuş takımın basit gözüken hataları daha az yapması gerekiyor. Bütün bunların beraberinde takımımızın oyuncuların yorgun olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda biraz daha hoşgörü ile bakabiliyoruz. Şartlar ne olursa olsun var olan elimizdeki sağlam oyuncularla hafta sonundaki önemli maça çıkacağız. Orada iyi mücadele ile arzu ettiğimiz bir sonuçla şehrimize döneceğiz." diye konuştu.

Karaman, sakat oyuncular konusunda ise şunları söyledi:

"Sosa, uzun zamandır bizle beraber değil, daha yeni yeni topla çalışmalara başladı. Eğer bir aksilik olmazsa hafta sonu antrenmanların birinci veya ikinci bölümünde bizle olabilir ama şu ana kadar takım çalışmasına katılmamış bir oyuncu. Novak'ın parmağında kırık var hangi gelişim içinde olacağını bilemiyorum. Sezon başından beri oyuncuların özverisini, saygıyla karşılıyorum. Belki hafta sonu sürpriz yapıp 'Hocam ben her türlü riski alıp oynamak istiyorum' diyebilir. Uğurcan ile ilgili resmi açıklamayı kulüp yaptı. Hangi aşamada olup değerlendirip değerlendiremeyeceğimiz konusu bilgi olarak sizle paylaşırız. Şu an Novak ve Uğurcan'da belirsizlik var. Sosa'nın daha takımla çalışmalara başlamadığını söyleyelim. Gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz."

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